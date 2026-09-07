Déambulation architecturale dans la ville, Fontaine aux abeilles, Haguenau
samedi 19 septembre 2026 · Fontaine aux abeilles · Haguenau
Informations pratiques
Déambulation architecturale dans la ville Samedi 19 septembre, 10h00 Fontaine aux abeilles Bas-Rhin
Durée de la visite : 1 heure. Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Georges.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Déambulation architecturale et présentation des édifices protégés au titre des monuments historiques, inscrits ou classés : église Saint-Georges et Fontaine aux abeilles, médiathèque, synagogue, théâtre et grenier Saint-Georges, par Yves Gross, architecte de la ville.
Fontaine aux abeilles Rue Saint-Georges 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est
Déambulation architecturale et présentation des édifices protégés au titre des monuments historiques, inscrits ou classés : église Saint-Georges et Fontaine aux abeilles, médiathèque, synagogue, et…
©Ville de Haguenau
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