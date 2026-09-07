Déambulation architecturale dans la ville, Fontaine aux abeilles, Haguenau

Informations pratiques

Déambulation architecturale dans la ville Samedi 19 septembre, 10h00 Fontaine aux abeilles Bas-Rhin

Durée de la visite : 1 heure. Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Georges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Déambulation architecturale et présentation des édifices protégés au titre des monuments historiques, inscrits ou classés : église Saint-Georges et Fontaine aux abeilles, médiathèque, synagogue, théâtre et grenier Saint-Georges, par Yves Gross, architecte de la ville.

Fontaine aux abeilles Rue Saint-Georges 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

Déambulation architecturale et présentation des édifices protégés au titre des monuments historiques, inscrits ou classés : église Saint-Georges et Fontaine aux abeilles, médiathèque, synagogue, et…

©Ville de Haguenau