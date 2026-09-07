Visite guidée de la Basilique de Marienthal et de la Maison des prêtres, Basilique, Haguenau
samedi 19 septembre 2026 · Basilique · Haguenau
Informations pratiques
Visite guidée de la Basilique de Marienthal et de la Maison des prêtres Samedi 19 septembre, 10h00 Basilique Bas-Rhin
Visite guidée limitée à 50 personnes. Rendez-vous sur le parvis de la Basilique. Durée de la visite : 1 heure.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Philippe Fleck, historien, vous présente un panorama historique et culturel de ce haut lieu spirituel de pèlerinage.
Basilique 1 place de la Basilique, 67500 Marienthal Haguenau 67500 Marienthal Bas-Rhin Grand Est L’histoire garde le souvenir du rayonnement de Marienthal et de la diversité des milieux touchés par ce pèlerinage. Par sa place au carrefour de l’Europe, par le réconfort donné dans son enceinte, par la richesse de sa vie sacramentelle – avec la réconciliation et l’adoration eucharistique notamment – le sanctuaire constitue un centre d’expérience spirituelle aux multiples aspects.
Ses différentes ressources ne sont d’ailleurs que le reflet des richesses de la personnalité de la Vierge Marie : “Mère de l’Église, Mère de miséricorde, Vierge comblée de grâce et Reine du monde à venir”.
Jean-Paul II, à l’occasion du centenaire de la basilique.
(Lettre de Jean-Paul II – Rome, le 2 mai 1992 Signé : Angelo Card. Sodano, Secrétaire d’État)
Philippe Fleck, historien, vous présente un panorama historique et culturel de ce haut lieu spirituel de pèlerinage.
©Ville de Haguenau
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