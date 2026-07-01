Visite commentée : balade artistique à Belcier, Parvis Corto Maltese, Bordeaux
dimanche 20 septembre 2026 · Parvis Corto Maltese · Bordeaux
Informations pratiques
Visite commentée : balade artistique à Belcier Dimanche 20 septembre, 10h30 Parvis Corto Maltese Gironde
Gratuit. Sur réservation. Nombre de places limité à 25 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Balade artistique à Belcier
Partez à la rencontre des œuvres qui s’épanouissent dans le quartier Belcier et découvrez l’évolution comme la préservation des patrimoines culturels d’hier et d’aujourd’hui.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, le Fonds Cré’Atlantique, engagé depuis sa création dans la promotion des arts sur le territoire, vous invite à découvrir la face artistique du quartier Saint-Jean-Belcier, de part et d’autre de la voie ferrée.
Animée par l’association L’Irrégulière, cette balade révélera la diversité des talents et des expressions artistiques qui font vivre le quartier et lui donnent toute sa singularité.
Quels liens se tissent entre les œuvres in situ et l’architecture ? Sont-ils le fruit d’une démarche consciente ou de rencontres fortuites ? Quelles pratiques et quelles esthétiques se cachent derrière ces créations ?
À pied, en fauteuil, en famille, en poussette ou à trottinette, venez partager ce voyage autour de la gare.
Départ de la balade : 10h30, parvis Corto-Maltese, devant la MECA, côté Paludate.
Parvis Corto Maltese 64 quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-l-irreguliere »}, {« type »: « email », « value »: « assolirreguliere@gmail.com »}] Parvis Corto Maltese, attenant au quai de Paludate, baptisé en hommage à l’histoire maritime de Bordeaux.
Balade artistique à Belcier
©Cré’Atlantique
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