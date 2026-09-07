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Visite commentée : Balizy, logis de la Renaissance, renaissance d’un logis, Hôtel Balizy, Saint-Maixent-l’École

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Balizy · Saint-Maixent-l'École

Visite commentée : Balizy, logis de la Renaissance, renaissance d’un logis, Hôtel Balizy, Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel Balizy
Adresse
19 rue Denfert Rochereau 79400 Saint-Maixent-l'École
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : Balizy, logis de la Renaissance, renaissance d’un logis Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel Balizy Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez le site lors d’une visite costumée proposée en continu par l’association Sanctus Maixentus.
Des panneaux comparatifs présentant des vues anciennes du bâtiment et de ses abords dans les années 1950 permettront de mesurer son évolution au fil du temps.

Hôtel Balizy 19 rue Denfert Rochereau 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Découvrez le site lors d’une visite costumée proposée en continu par l’association Sanctus Maixentus.

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