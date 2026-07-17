Visite commentée, Château de Langeais, Langeais

Informations pratiques

Visite commentée 19 et 20 septembre Château de Langeais Indre-et-Loire

Entrée du château au tarif réduit de 7€ par personne à partir de 6 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans. Le billet d’entrée inclut les présentations historiques sans supplément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:55:00+02:00

Présentations Historiques

Les présentations historiques retracent l’histoire du château, de l’an Mil jusqu’au XIXᵉ siècle. Les guides font découvrir l’architecture du donjon et du château de Louis XI, puis évoquent dans la salle du banquet la vie quotidienne d’un grand seigneur à la fin du Moyen Âge. Cette introduction riche en anecdotes permet d’avoir les informations-clés pour appréhender la visite libre du site.

Durée : 25 min

Château de Langeais Place Pierre de Brosse, 37130 Langeais, France Langeais 37130 Langeais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247967260 https://chateau-de-langeais.com/ Le château se compose de deux ailes, mêlant forteresse médiévale et ouverture sur la Renaissance. Construit au début du règne de Louis XI. En 1496, y est célébré le mariage d’Anne de Bretagne avec Louis XII. Sous l’aile sud du château, se trouvent des caves creusées dans le calcaire, dont quelques-unes à deux étages s’étendent jusque sous la cour du château, passant sous les fondations. Elles sont sans doute postérieures à la construction de l’édifice.

Présentations Historiques

©Grégoire Verdier