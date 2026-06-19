Visite commentée : Dax – Un lieu, mille histoires, Parc des arènes, Dax
samedi 19 septembre 2026 · Parc des arènes · Dax
Informations pratiques
Visite commentée : Dax – Un lieu, mille histoires 19 et 20 septembre Parc des arènes Landes
️ Participation libre
Pour qui ? Ouvert à toutes et tous (PMR, curistes, locaux, famille..)
⚠️ limitée à 20 personnes par créneau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
✨ JOURNÉES DU PATRIMOINE À DAX ✨
Dax — Un lieu, mille histoires
Et si vous découvriez Dax autrement ?
À l’occasion des Journées du Patrimoine, plongez au cœur de l’histoire dacquoise grâce à une expérience originale, immersive et accessible à tous !
LE PATRIMOINE EN TOUT CONFORT (Accès PMR)
• Très peu de déplacement : La visite se déroule depuis un « endroit source ». Inutile de parcourir des kilomètres : c’est le paysage urbain qui devient un décor sous vos yeux et la ville qui vient à vous !
• Assises prévues : Installez-vous confortablement sur les bancs à disposition pour profiter du récit sans fatigue.
Idéal pour les personnes à mobilité réduite (PMR), les curistes, les séniors ou toute personne souhaitant une visite sans contrainte physique.
LA VISITE DU MOMENT : Autour du parc des arènes (Parc Théodore Denis)
Depuis ce point d’observation privilégié, le parc se révèle comme un livre ouvert sur les multiples visages de Dax : une cité qui protège, célèbre, relie et respire. Une occasion idéale pour partager des bribes d’histoire locale et d’explorer quelques transformations clés de la ville, rythmées par des anecdotes savoureuses. Visite interactive.
Parc des arènes 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « visitesdax@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 82 64 15 82 »}]
✨ JOURNÉES DU PATRIMOINE À DAX ✨
©ambre
À voir aussi à Dax (Landes)
- Circuit sur la Côte Landaise RDV Office de Tourisme Dax 21 août 2026
- Visite guidée En compagnie de la déesse RDV Statue du Légionnaire Dax 21 août 2026
- Concert Garçon la Note Le Crunch Dax 21 août 2026
- Animation musicale avec le Duo Kleo CASINO Dax 22 août 2026
- Concert Garçon la Note La Guinguette Dax Dax 22 août 2026