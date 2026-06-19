Visite commentée : Dax – Un lieu, mille histoires, Parc des arènes, Dax

Informations pratiques

Visite commentée : Dax – Un lieu, mille histoires 19 et 20 septembre Parc des arènes Landes

️ Participation libre

Pour qui ? Ouvert à toutes et tous (PMR, curistes, locaux, famille..)

⚠️ limitée à 20 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

✨ JOURNÉES DU PATRIMOINE À DAX ✨

Dax — Un lieu, mille histoires

Et si vous découvriez Dax autrement ?

À l’occasion des Journées du Patrimoine, plongez au cœur de l’histoire dacquoise grâce à une expérience originale, immersive et accessible à tous !

LE PATRIMOINE EN TOUT CONFORT (Accès PMR)

• Très peu de déplacement : La visite se déroule depuis un « endroit source ». Inutile de parcourir des kilomètres : c’est le paysage urbain qui devient un décor sous vos yeux et la ville qui vient à vous !

• Assises prévues : Installez-vous confortablement sur les bancs à disposition pour profiter du récit sans fatigue.

Idéal pour les personnes à mobilité réduite (PMR), les curistes, les séniors ou toute personne souhaitant une visite sans contrainte physique.

LA VISITE DU MOMENT : Autour du parc des arènes (Parc Théodore Denis)

Depuis ce point d’observation privilégié, le parc se révèle comme un livre ouvert sur les multiples visages de Dax : une cité qui protège, célèbre, relie et respire. Une occasion idéale pour partager des bribes d’histoire locale et d’explorer quelques transformations clés de la ville, rythmées par des anecdotes savoureuses. Visite interactive.

Parc des arènes 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « visitesdax@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 82 64 15 82 »}]

✨ JOURNÉES DU PATRIMOINE À DAX ✨

©ambre