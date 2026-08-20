Visite commentée de la basilique Notre-Dame-de-Boulogne, Église Notre-Dame, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visite commentée de la basilique Notre-Dame-de-Boulogne Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Notre-Dame Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

L’un des seuls témoins du passé médiéval de Boulogne, l’église construite selon le désir de Philippe IV le Bel est aussi remarquable pour sa restauration au XIXe siècle. Depuis janvier 2025, la plus ancienne église de la ville est devenue une basilique, la première des Hauts-de-Seine. Elle fait actuellement l’objet d’un chantier de restauration.

Église Notre-Dame 2 Rue de l’Eglise, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0146999920 http://www.notredamedeboulogne.fr Seul témoin du passé médiéval de Boulogne, l’église construite selon le désir de Philippe IV le Bel est aussi remarquable pour sa restauration du XIXe siècle, érudite et poétique. Métro. ligne10- bus: 123,260,460

L’un des seuls témoins du passé médiéval de Boulogne, l’église construite selon le désir de Philippe IV le Bel est aussi remarquable pour sa restauration au XIXe siècle. Depuis janvier 2025, la plus…

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