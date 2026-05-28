Visite commentée de la basilique Notre-Dame-du-Port, Basilique Notre-Dame-du-Port, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Visite commentée de la basilique Notre-Dame-du-Port 19 et 20 septembre Basilique Notre-Dame-du-Port Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite au XIIe siècle en grès blond, l’arkose, Notre-Dame la blonde répond à Notre-Dame la brune qu’est la cathédrale.

Visite guidée par un guide-conférencier de la Paroisse Notre-Dame de Clermont

Basilique Notre-Dame-du-Port 4 rue Notre-Dame du Port, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473292970 https://basiliquenotredameduport.fr Basilique catholique romane du XIIe siècle restaurée ornée de sculptures et de mosaïques en pierre incrustées.

Construite au XIIe siècle en grès blond, l’arkose, Notre-Dame la blonde répond à Notre-Dame la brune qu’est la cathédrale.

© Ville Clermont-Ferrand