Visite commentée de la chapelle de Graillé à Pindray, Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé, Pindray

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle de Graillé à Pindray Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé Vienne

Gratuit. Sans réservation. Infos : patrimoine@ccvg86.fr ou 0549910753

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le projet

La chapelle Saint-Jean-Baptiste présente un état de dégradation important. Pendant de nombreuses années la situation liée à sa propriété était complexe et ne permettait pas d’intervenir pour la restaurer. Depuis 2023, cette situation est enfin résolue et la chapelle peut encore être sauvée. Cependant la toiture s’est écroulée sur les voûtes et les corniches à modillons sont tombées à plusieurs endroits. Toute intervention risquerait de faire effondrer les voûtes sur croisées d’ogives. Aussi la priorité est de mettre en place un étaiement complet des voûtes afin de les soutenir lors des travaux à venir et de sécuriser le chantier. Cette première phase permettra ensuite de lancer un chantier de restauration participatif afin de faire vivre le lieu, de sensibiliser à la restauration et de valoriser les savoir-faire.

Le lieu et son histoire

Le domaine de Graillé relève dès la fin du 12e siècle de l’abbaye cistercienne de l’Étoile (Archigny) et reste dans sa dépendance jusqu’à la Révolution. La chapelle est sans doute édifiée au cours du 12e siècle, puis reprise à l’époque gothique. Elle constitue un des rares exemples de l’architecture gothique sur le territoire et conserve notamment une corniche soutenue de modillons singuliers.

Ce site est également lié à l’histoire religieuse locale. Après la Révolution, le domaine est acheté par la famille Bichier des Ages et revient en particulier à Élisabeth, fondatrice de l’ordre des Filles de la Croix avec André Hubert Fournet et canonisée en 1947.

La chapelle témoigne aussi des « voyages », pèlerinages locaux très présents dans le sud Vienne. Les pèlerins cherchaient auprès de saint Jean-Baptiste la guérison des enfants sujets aux convulsions et aux peurs nocturnes. Des festivités locales, bal et feu de Saint-Jean, s’y tenaient chaque année.

Visite commentée de la chapelle à 14h30, 15h30, 16h30.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe

Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé Graillé 86500 Pindray Pindray 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le domaine de Graillé relève, dès la fin du XIIe siècle, de l’abbaye cistercienne de l’Étoile, à Archigny, et reste dans sa dépendance jusqu’à la Révolution. La chapelle est sans doute édifiée au cours du XIIe siècle, puis remaniée à l’époque gothique. Elle constitue l’un des rares exemples d’architecture gothique du territoire et conserve notamment une corniche soutenue par de singuliers modillons.

Le site est également étroitement lié à l’histoire religieuse locale. Après la Révolution, le domaine est acheté par la famille Bichier des Ages et revient notamment à Élisabeth Bichier des Ages, fondatrice, avec André-Hubert Fournet, de l’ordre des Filles de la Croix et canonisée en 1947.

La chapelle témoigne aussi de la tradition des « voyages », ces pèlerinages locaux autrefois très présents dans le sud de la Vienne. Les pèlerins venaient y invoquer saint Jean-Baptiste pour la guérison des enfants sujets aux convulsions et aux peurs nocturnes. Chaque année, le site accueillait également des festivités locales, notamment un bal et le feu de la Saint-Jean.

Le projet

©Séverine Boulay