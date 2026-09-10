Visite commentée de la chapelle du Saint-Sépulcre, Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre, Cavillargues

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle du Saint-Sépulcre 19 et 20 septembre Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion de sa réouverture au public après des travaux de sauvegarde, venez découvrir ou redécouvrir la chapelle lors de visites commentées par les membres de l’association Les Amis du Saint-Sépulcre.

Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre Route de Mégiers, 30330 Cavillargues Cavillargues 30330 Gard Occitanie Dans une nature préservée (collines boisées d’essences méditerranéennes) la chapelle, dernier vestige de l’ermitage, est un lieu de culte où perdure la tradition de deux pèlerinages. À 2 km de Cavillargues.

À l’occasion de sa réouverture au public après des travaux de sauvegarde, venez découvrir ou redécouvrir la chapelle lors de visites commentées par les membres de l’association Les Amis du…

© Pierre Mathieu