Visite commentée de la cinémathèque Prosper Gnidzaz, Cinémathèque Prosper Gnidzaz, Martigues

Informations pratiques

Visite commentée de la cinémathèque Prosper Gnidzaz Dimanche 20 septembre, 15h00 Cinémathèque Prosper Gnidzaz Bouches-du-Rhône

Gratuit, tout public, jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Dès les années 1910, Martigues devient un lieu de tournage. En 2007 Prosper Gnidzaz, collectionneur passionné de cinéma, offre à la municipalité sa collection de 2250 bobines et 79 appareils de projection dont les plus anciens datent de 1880. La Ville décide alors de lui dédier un espace consacré au 7ème art. L’Espace Cinéma Prosper Gnidzaz propose, sur une surface de 260 m2, de découvrir les évolutions techniques du cinéma, des premières images animées jusqu’à la 3D.

La visite commentée du parcours permanent sera suivie d’une projection.

Cinémathèque Prosper Gnidzaz 4 Rue Colonel Denfert, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 10 91 30 »}] L’Espace Cinéma Prosper Gnidzaz a été inauguré en mai 2011 dans une chapelle rénovée datant du 17ème siècle. Il propose sur une surface de 260 m2, de découvrir les évolutions techniques du cinéma, des premières images animées jusqu’à la 3D. En 2013, il devient « La Cinémathèque Gnidzaz ».

Dès les années 1910, Martigues devient un lieu de tournage. En 2007 Prosper Gnidzaz, collectionneur passionné de cinéma, offre à la municipalité sa collection de 2250 bobines et 79 appareils de dont …

©Cinémathèque Gnidzaz