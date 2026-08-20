Visite commentée de la Collégiale Notre-Dame-des-Marais, Église Notre-Dame-des-Marais, Montluel

Informations pratiques

Visite commentée de la Collégiale Notre-Dame-des-Marais 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-des-Marais Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite en 1380 puis 1750, elle présente un plafond à caissons de style italien, un bénitier en marbre rose, une chaire classée de 1788, des vitraux, un orgue inauguré en 1996, et divers mobiliers. Il semble que cette collégiale puise son origine dans un prieuré médiéval, peut-être carolingien, un moment inféodé à l’abbaye de Nantua.

Église Notre-Dame-des-Marais Rue Notre Dame des Marais, 01120 Montluel, France Montluel 01120 Montluel Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0478061160 https://paroissemontluel.fr Parking.

Construite en 1380 puis 1750, elle présente un plafond à caissons de style italien, un bénitier en marbre rose, une chaire classée de 1788, des vitraux, un orgue inauguré en 1996, et divers Il semble…

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