Visite commentée de La Comédie, La Comédie de Clermont, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Visite commentée de La Comédie 15 et 16 octobre La Comédie de Clermont Puy-de-Dôme

Sur Inscription à l’adresse mail du CAUE : contact@caue63.com Merci de renseigner le niveau de la classe et les coordonnées de l’enseignant référent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Organisé par : CAUE du Puy-de-Dôme

Le CAUE du Puy de Dôme propose une visite architecturale du bâtiment de la Comédie, ancienne gare routière à Clermont-Ferrand, à des élèves de classes allant du CM1 à la 5ème. La visite d’environ 1h30, sera commentée par un.e architecte du CAUE 63.

Un livret illustré et ludique sera fourni à chaque jeune pour l’accompagner et l’aider à comprendre ce qui fait la particularité de ce lieu et des mutations qu’il a connues entre le XXème et le XXIème siècle. Les enseignants pourront également se servir du livret comme d’un tremplin pour développer certains thèmes.

Les objectifs pédagogiques sont principalement :

· Apprendre à observer l’architecture

· Lire un plan et une coupe

· Découvrir l’histoire d’un lieu et comprendre ses fonctions

· Découvrir l’architecture du XX et XXIème siècle et le travail de l’architecte

· Développer des connaissances en architecture : matériaux, structure, fonction, détails…

· Comprendre son environnement : organisation de la ville, lecture d’un paysage urbain

Vous pouvez vous pré-inscrire à cette visite en nous contactant au 04 73 42 21 20 ou par mail à contact@caue63.com

La Comédie de Clermont 69 boulevard François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33443554343 http://lacomediedeclermont.com [{« type »: « phone », « value »: « 0473422120 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@caue63.com »}] [{« link »: « mailto:lea.joanny@caue63.com »}] Imaginé par l’architecte portugais Eduardo Souto de Moura, lauréat en 2011 du prestigieux prix Pritzker, le site s’inscrit harmonieusement dans l’enceinte de l’ancienne gare routière construite par l’architecture Valentin Vigneron autour de 1960, inscrite au titre des monuments historiques.

Organisé par : CAUE du Puy-de-Dôme

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