Visite commentée de la mosquée de Libourne, Mosquée de Libourne, Libourne
samedi 19 septembre 2026 · Mosquée de Libourne · Libourne
Informations pratiques
Visite commentée de la mosquée de Libourne 19 et 20 septembre Mosquée de Libourne Gironde
Accès libre et gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Tout au long du week-end, l’édifice vous ouvre ses portes pour une visite libre.
Prenez le temps d’explorer ce lieu de culte, témoin vivant de la diversité culturelle et spirituelle de la ville.
Pour approfondir votre découverte, des visites guidées seront également proposées.
Mosquée de Libourne 11 rue du Général de Monsabert, 33500 Libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 51 11 30 La mosquée a été inaugurée en 2011.
Elle comporte des salles de prière mais également une école où sont notamment dispensés des cours d’arabe. Parking à côté, rue du Général de Monsabert.
Tout au long du week-end, l’édifice vous ouvre ses portes pour une visite libre.
© Mosquée de Libourne
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