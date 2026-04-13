Visite commentée de la Promenade des Glacis, Promenade des Glacis, Besançon

Visite commentée de la Promenade des Glacis Samedi 6 juin, 10h00 Promenade des Glacis Doubs

Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Aménagée par Brice Michel dans la deuxième partie du XIXe siècle, cette promenade se pare de nombreux massifs floraux, de parterres de roses et de différentes essences d’arbres. Elle offre un des plus beaux panoramas sur la citadelle de Vauban et sur la vieille ville. Elle accueille le lieu de mémoire dédié aux combattants morts pour la France où trônent de nombreuses statues dont celle d’Ousmane Saw, de Georges Oudot et de Maurice Boutterin.

Promenade des Glacis Rue des Glacis, 25000 Besançon Besançon 25000 Rue Battant Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « animations.dbev@besancon.fr »}]

Aménagée par Brice Michel dans la deuxième partie du XIXe siècle, cette promenade se pare de nombreux massifs floraux, de parterres de roses et de différentes essences d’arbres. Elle offre un des sur…

© Ville de Besançon