Visite commentée de la section gallo-romaine et des thermes antiques Niederbronn-les-Bains
vendredi 9 octobre 2026 · Niederbronn-les-Bains
Informations pratiques
Niederbronn-les-Bains
Visite commentée de la section gallo-romaine et des thermes antiques
44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09 14:30:00
fin : 2026-10-09 16:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Des fouilles archéologiques ont établi l’existence d’une cité romaine entre le Ier et le IVème siècle de notre ère. Des traces de cette époque sont encore visibles au cœur de la ville. Sur inscription jusqu’à la veille 17h.
Visite de la section gallo-romaine du musée avec comme point fort la découverte du thermalisme dans l’Antiquité à Niederbronn-les-Bains.
Des fouilles archéologiques ont établi l’existence d’une cité romaine entre le Ier siècle et le IVe siècle de notre ère, des traces de cette époque sont encore visibles au cœur de la ville actuelle. .
44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37 service.educatif@niederbronn-les-bains.fr
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English :
Archaeological excavations have established the existence of a Roman city between the 1st and 4th centuries AD. Traces of this period are still visible in the heart of the town. Registration required by 5pm the day before.
L’événement Visite commentée de la section gallo-romaine et des thermes antiques Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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