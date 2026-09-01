Visite commentée de la section médiévale Niederbronn-les-Bains
vendredi 25 septembre 2026 · Niederbronn-les-Bains
Informations pratiques
Niederbronn-les-Bains
Visite commentée de la section médiévale
44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 14:30:00
fin : 2026-09-25 16:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Grâce à cette visite, vous pourrez découvrir les particularités des châteaux forts des Vosges du nord et la vie au quotidien à cette époque mouvementée.
Cette section révèle les spécificités des châteaux forts des Vosges du Nord, avec un focus sur les découvertes du château du Schoeneck, tout en offrant une immersion dans la vie quotidienne de cette époque. .
44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37 service.educatif@niederbronn-les-bains.fr
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English :
On this tour, you’ll discover the special features of the fortified castles of the Northern Vosges, and what daily life was like in those turbulent times.
L’événement Visite commentée de la section médiévale Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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