Visite commentée de la station d’épuration Maera à Lattes, Base vie de la Station d’épuration Maera, Lattes

Informations pratiques

Visite commentée de la station d’épuration Maera à Lattes Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Base vie de la Station d’épuration Maera Hérault

Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole vous invite à une visite guidée exceptionnelle dans les coulisses de son plus grand chantier : la modernisation de la station d’épuration Maera.

Cet équipement public, indispensable à la protection du milieu naturel, vous permettra de mieux comprendre les enjeux et les différentes étapes du cycle de l’eau. Vous découvrirez comment la station traite les eaux usées de la métropole, tout en produisant du gaz vert et des énergies renouvelables.

Une visite concrète et passionnante, résolument tournée vers l’avenir et au cœur des défis environnementaux actuels.

Base vie de la Station d’épuration Maera 1 Chemin de la Station, 34970 Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie https://evdr.co/hleqbw [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/hleqbw »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, La Régie des Eaux Montpellier Méditerranée Métropole vous invite à une visite guidée exceptionnelle “dans les coulisses” de son plus grand : la de…

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