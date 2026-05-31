Visite commentée de l’Abbaye d’Abondance, Abbaye d’Abondance, Abondance

Visite commentée de l’Abbaye d’Abondance 19 et 20 septembre Abbaye d’Abondance Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Histoire des communautés religieuses au fil des siècles, découverte des peintures murales du XVe siècle et regards sur l’architecture.

Abbaye d’Abondance Place de l’Abbatiale, 74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 81 60 54 http://www.abondance-patrimoine.fr Fondée au XIe siècle, l’abbaye Notre-Dame marque aujourd’hui de son empreinte la vallée d’Abondance. Les bâtiments conventuels du XIVe siècle s’imposent dans le paysage du village d’Abondance. Lieu de vie des moines ou lieu d’accueil de pèlerins, ils témoignent de la vie communautaire dans un milieu aussi rude que celui de la montagne. Parcourez le cloître qui abrite de remarquables peintures murales ; déambulez dans les couloir du monastère à la découverte de l’exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance ».

Histoire des communautés religieuses au fil des siècles, découverte des peintures murales du XVe siècle et regards sur l’architecture.

© Pôle Culturel d’Abondance