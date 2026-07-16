Visite commentée de l’ancien couvent des Ursulines de Grenade-sur-Garonne, Ancien couvent des Ursulines, Grenade

Informations pratiques

Visite commentée de l’ancien couvent des Ursulines de Grenade-sur-Garonne 19 et 20 septembre Ancien couvent des Ursulines Haute-Garonne

Tarifs : Adulte – 5 € / Groupes (5 personnes ou plus) – 4 € / Enfants (moins de 18 ans) – gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le couvent de Grenade a été fondé en 1626 par les Ursulines de Toulouse. Il fut l’un des principaux édifices religieux de cette importante bastide, située près du confluent de la Garonne et de la Save.

Pendant 177 ans, les 60 religieuses du couvent assurèrent l’instruction des fillettes et des jeunes filles de la région. Expulsées en 1793, elles laissèrent place à un hôpital militaire. Le duc de Wellington y séjourna lors de la bataille de Toulouse.

Après de nombreux remaniements, l’ancien couvent fait l’objet d’une restauration engagée depuis 1965 et accueille aujourd’hui le public.

La visite débute par un accueil des propriétaires et une présentation vidéo de 20 minutes. Elle se poursuit au rez-de-chaussée et au premier étage, où sont conservés des plafonds peints et des fresques du XVIIe siècle. Les deuxième et troisième étages offrent une vue panoramique sur la bastide de Grenade et la vallée de la Garonne.

Le parcours permet également de découvrir les cours intérieures et le jardin, avant une sortie par le portail principal.

Ancien couvent des Ursulines 56 rue Roquemaurel, 31330 Grenade Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie 06 79 23 12 99 http://lesursulines.free.fr Le couvent de Grenade a été fondé en 1626 par les ursulines de Toulouse. Il fut l’un des principaux édifices religieux de cette importante bastide située prés du confluent de la Garonne et de la Save. Les 60 religieuses de ce couvent ont assuré l’instruction des fillettes et des jeunes filles de sa région pendant 177 ans. Elles furent expulsées en 1793 et le bâtiment fut transformé en hôpital militaire. Le duc de Wellington y séjourna lors de la bataille de Toulouse. L’édifice subit ensuite de nombreux remaniements. Pour l’accès rapide depuis Toulouse : Prendre l’autoroute A62 direction Bordeaux ; le quitter à la deuxième sortie (Eurocentre / Grenade) ; traverser trois ronds-points pour arriver au grand rond-point de la route nationale de Montauban ; poursuivre alors à droite (2éme sortie à droite dans le rond-point) en direction de Montauban pendant 2 km environ (traverser entretemps un autre rond-point à coté d’un inter-marché qui sera sur votre droite) ; au rond-point suivant, prendre à gauche en direction d’Ondes ; rouler 2 km environ ; traverser Ondes ; au rond-point de la la sortie d’Ondes, prendre la deuxième sortie. Passer de suite sur le pont de la Garonne en direction de Grenade. Rouler 1 km. En arrivant au rond-point juste après l’entrée dans Grenade prendre la deuxième sortie à droite le long des parkings. Poursuivre jusqu’au fond de la rue et tournez alors à gauche puis à nouveau à gauche dans la rue Roquemaurel. Le couvent est au numéro 56 de la rue, coté gauche.

Le couvent de Grenade a été fondé en 1626 par les Ursulines de Toulouse. Il fut l’un des principaux édifices religieux de cette importante bastide, située près du confluent de la Garonne et de la 60…

© Pierre Régnier