Visite commentée de l’atelier par l’artiste Araks Sahakyan, Pavillon des Indes, Courbevoie

Visite commentée de l’atelier par l’artiste Araks Sahakyan Samedi 23 mai, 18h00, 20h00, 22h00 Pavillon des Indes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, la Ville de Courbevoie propose une soirée exceptionnelle, au cœur de son patrimoine unique et de la création contemporaine.

L’Atelier d’artiste du pavillon des Indes ouvrira ses portes au public pour présenter les oeuvres de Araks Sahakyan, artiste entrée en résidence le 1er mai 2026.

– Exposition des œuvres de l’artiste en résidence, Araks Sahakian.

– Visites guidées de l’exposition par l’artiste à 18h, 20h, 22h.

– La soirée sera également ponctuée de courtes performances durant lesquelles l’artiste sera visible en situation de travail.

Artiste plasticienne transdisciplinaire, polyglotte, d’origine arménienne et installée en France, Araks Sahakian développe un univers prolifique et coloré à travers des dessins aux feutres pigmentaires, des performances et des installations. Elle pratique également l’apnée de haut niveau, discipline qui nourrit sa démarche artistique autour du souffle, du corps et de l’introspection.

Renseignements à culture@ville-courbevoie.fr

Pavillon des Indes Parc de Bécon – 142 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 05 77 92 https://www.facebook.com/museeroybetfouldofficiel/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/patrimoinecourbevoie/ [{« link »: « mailto:culture@ville-courbevoie.fr »}] Construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1878 à Paris, le Pavillon des Indes anglaises avait été commandé par le Prince de Galles (1841-1910), futur Edouard VII, pour exposer les présents reçus lors de son voyage en Inde. Composé de plusieurs corps de bâtiments réunis par une galerie centrale, l’édifice long de plusieurs mètres était installé dans le Palais du Champ-de-Mars. Le Pavillon de Courbevoie constitue un élément de cet ensemble. Il sert d’annexe à une structure en brique, construite à la demande du Prince Stirbey dans le parc de Bécon. Accueillant l’artiste peintre George-Achille Fould (1865-1951), sœur de Consuelo Fould, le Pavillon des Indes retrouve aujourd’hui sa vocation de lieu de création après sa restauration. M° / RER La Défense M° Pont-de-Levallois-Bécon SNCF Bécon-les-Bruyères

Visite commentée de l’atelier par l’artiste Araks Sahakyan

©Evgeniia Chapaikina