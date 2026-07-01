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AGENDA · Cahuzac-sur-Vère

Visite commentée de l’église de Granéjouls, Église de Granéjouls, Cahuzac-sur-Vère

samedi 19 septembre 2026 · Église de Granéjouls · Cahuzac-sur-Vère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Granéjouls
Adresse
Granéjouls, 81140 Cahuzac-sur-Vère
Ville
81140 Cahuzac-sur-Vère
Département
Tarn
Tarif
Gratuit.

Visite commentée de l’église de Granéjouls 19 et 20 septembre Église de Granéjouls Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’église de Granéjouls

Partez à la découverte de l’église de Granéjouls, remarquable par son architecture romane et gothique.
La visite permettra d’admirer ses tableaux, ses fresques, ses tombeaux anciens, ainsi que les collections présentées dans le musée.

Église de Granéjouls Granéjouls, 81140 Cahuzac-sur-Vère Cahuzac-sur-Vère 81140 Tarn Occitanie http://www.cahuzac-sur-vere.fr Cette église romane et gothique, des XIVe et XVe siècles, présente un décor très complet, composé de tableaux, fresques et médaillons. Elle renferme aussi des tombeaux anciens et a récemment été l’objet d’une réparation.
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