Visite commentée de l’église de Granéjouls, Église de Granéjouls, Cahuzac-sur-Vère

Informations pratiques

Visite commentée de l’église de Granéjouls 19 et 20 septembre Église de Granéjouls Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’église de Granéjouls

Partez à la découverte de l’église de Granéjouls, remarquable par son architecture romane et gothique.

La visite permettra d’admirer ses tableaux, ses fresques, ses tombeaux anciens, ainsi que les collections présentées dans le musée.

Église de Granéjouls Granéjouls, 81140 Cahuzac-sur-Vère Cahuzac-sur-Vère 81140 Tarn Occitanie http://www.cahuzac-sur-vere.fr Cette église romane et gothique, des XIVe et XVe siècles, présente un décor très complet, composé de tableaux, fresques et médaillons. Elle renferme aussi des tombeaux anciens et a récemment été l’objet d’une réparation.

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