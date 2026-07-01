Visite libre de l’église Saint-Thomas de Cantorbury, Église Saint-Thomas de Cantorbury, Cahuzac-sur-Vère

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Thomas de Cantorbury 19 et 20 septembre Église Saint-Thomas de Cantorbury Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Peintures de Nicolaï Greschny, tableaux, fresques et médaillons

Découvrez un ensemble de décors peints et d’éléments patrimoniaux remarquables : peintures de Nicolaï Greschny, tableaux, fresques, médaillons, blasons et écussons.

Église Saint-Thomas de Cantorbury Rue de l’église, 81140 Cahuzac-sur-Vère Cahuzac-sur-Vère 81140 Tarn Occitanie http://www.cahuzac-sur-verre.fr L’église Saint-Thomas de Cahuzac-sur-Vère, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est le résultat de l’évolution de quatre chapelles construites successivement sur le même site.

La chapelle primitive, modeste et humble, construite en bois, briques et torchis, remonte probablement du VIIIe siècle. La deuxième chapelle, construite en pierre, était la chapelle du château au XIe siècle, dédiée à saint Pierre. Au cours des XIVe et XVe siècles, elle a subi de nombreuses restaurations, réparations et restructurations. L’entrée était située du côté sud. À côté se trouvait la prison, perchée sur un promontoire rocheux, et légèrement excentrée entre les deux édifices se trouvait une tour carrée. Après les guerres de Religion à partir de 1590, elle a été agrandie et restaurée une fois de plus.

Entre 1770 et 1780, d’importants travaux de restauration ont été entrepris : toiture, murs, sol, portes et clocher. En 1775, elle a officiellement pris le nom de Saint-Thomas, bien que le vocable de Saint-Pierre ait été utilisé et mentionné jusqu’au XIXe siècle.

En 1849, l’église menaçait de tomber en ruine et le clocher s’est effondré. Elle a été reconstruite dans sa forme actuelle entre 1857 et 1859, tandis que le clocher a été refait entre 1884 et 1885. Deux chapelles latérales ont été ajoutées et les masses rocheuses du côté nord et est ont été détruites.

peintures de greshny – tableaux – fresques et médaillons – blasons et écussons