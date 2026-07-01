Visite libre de l’église Notre-Dame de Lintin, Église Notre-Dame de Lintin, Cahuzac-sur-Vère

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame de Lintin Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Notre-Dame de Lintin Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Notre-Dame de Lintin

Découvrez librement l’église Notre-Dame de Lintin et ses peintures réalisées par Nicolaï Greschny.

Une occasion de porter un regard attentif sur ces décors peints, qui témoignent d’un art religieux expressif et coloré.

Église Notre-Dame de Lintin Hameau de Lintin, 81140 Cahuzac-sur-Vère Cahuzac-sur-Vère 81140 Tarn Occitanie http://www.cahuzac-sur-vere.fr L’église de ce petit hameau a probablement été édifiée au XVe siècle, à l’époque des templiers, qui avaient établi leur commanderie à Vaour (Tarn). Ce sont vraisemblablement les chevaliers de Malte qui ont construit le prieuré, car on retrouve leur blason dans la chapelle. La clé de voûte de l’ogive du chœur est marquée d’une croix de Malte. Cette église est dédiée à Notre-Dame. En effet, dans le bail fait par Pierre de Baulac Trélons, commandeur de Vaour, en 1554, apparaît la paroisse de Notre-Dame de Lentinhio.

Les fresques se répartissent en deux périodes : la Cène datant de 1964, et toutes les autres fresques datant de 1950.

peintures de greshny