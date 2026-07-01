Visite commentée de l’église du Bourg, Église Sainte-Colombe, Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Informations pratiques

Visite commentée de l’église du Bourg Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Sainte-Colombe Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez l’église Sainte-Colombe et sa grande flèche

Partez à la découverte de l’église Sainte-Colombe, édifice du XIIe siècle récemment labellisé au titre des sites clunisiens. Accompagnés de Denise Maraval, raconteuse de pays, vous découvrirez l’histoire de ce lieu remarquable avant d’accéder à son clocher.

Après l’ascension de ses 97 marches, vous profiterez d’un panorama à 360°, avec une vue sur la plaine, les coteaux d’Agen et, au sud, les Pyrénées.

L’église faisait partie du domaine de « Santa Colomba », possession de Guillaume Arnaud de Gabarret, seigneur de Moirax. Elle fut donnée à l’abbaye de Cluny avec l’ensemble de ses biens, selon une charte de 1049.

L’édifice conserve de beaux témoignages de son histoire : un chœur roman voûté en berceau brisé, une nef en partie romane, des voûtes d’ogives, ainsi que des chapiteaux ornés de grotesques et d’animaux. Les façades extérieures, d’une grande sobriété, évoquent une architecture à l’allure défensive.

Le clocher, qui surmonte la façade occidentale, repose sur une souche carrée et porte une plateforme octogonale coiffée d’une flèche. Devant la façade occidentale se trouve encore le puits banal, intégré à l’ancienne enceinte de l’église.

Parking gratuit à la salle polyvalente.

Église Sainte-Colombe Le Bourg, 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Église du XIIe siècle. L’édifice se compose d’un chœur roman, voûtée en berceau brisé, terminé par un cul de four, sur deux doubleaux ; une travée de nef en berceau également romane ; travées de nef ainsi que le bas-côtés nord voûtés d’ogives. Les deuxième et troisième travées de la nef ont des voûtes à liernes et tiercerons, à clefs ornées. Le profil des ogives atteste le XVe siècle. Des chapiteaux en bagues sont ornés de grotesques et d’animaux. Les façades extérieures présentent une austérité militaire. Le clocher surmonte la façade occidentale, simplement percée d’un porche en tiers-point mouluré, les chapiteaux des colonnettes formant frise. La souche du clocher est carrée et porte une plateforme octogonale reposant sur trois boudins. Une flèche octogonale couvre ce clocher. L’église est encore en partie serrée dans son enceinte portant, devant sa façade occidentale, le puits banal. Parking gratuit à la salle polyvalente.

Découvrez l’église Sainte-Colombe et sa grande flèche !

©MARAVAL Denise