Visites guidées nocturnes de Sainte-Colombe-en-Brulhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Les Amis du patrimoine vous proposent 2 visites en nocturne de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, commentées par Denise Maraval, raconteuse de pays. Se munir de chaussures de marche. Départ devant l’église. Réservation souhaitable. Parking à la salle polyvalente.

Découvrez le village, son église du 12e et 15e fortifiée, ses 97 marches, sa tour de guet, avec sa vue imprenable à 360° au nord sur la vallée et le coteaux d’Agen, au sud sur les Pyrénées, les remparts de l’ancien château, les croix, les places, les ruelles , les portes du bourg ecclésia, le musée d’archéologie et d’histoire, le beau lavoir d’Au Rou, les lieux des anciens artisans et commerçants, les demeures des consuls, l’histoire du village et les anecdotes. Se munir de chaussures de marche. Départ devant l’église. Réservation souhaitable. .

Au bourg Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 57 maletes@wanadoo.fr

English : Visites guidées nocturnes de Sainte-Colombe-en-Brulhois

Les Amis du patrimoine offer 2 night-time tours of Sainte-Colombe-en-Bruilhois, with commentary by local storyteller Denise Maraval. Please bring walking shoes. Departure in front of the church. Reservations essential. Parking available at the salle polyvalente.

