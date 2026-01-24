Journées du Patrimoine Visites guidées Les trois églises de Sainte-Colombe-en-Brulhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Journées du Patrimoine Visites guidées Les trois églises de Sainte-Colombe-en-Brulhois

Eglise Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne

Les Amis du Patrimoine vous font découvrir les richesses de Sainte-Colombe-en-Bruilhois à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Plusieurs visites des trois églises sont programmées pour l’occasion.

Découvrez les richesse patrimoniales de Sainte-Colombe-en-Bruilhois avec Les Amis du patrimoine.

Denise Maraval raconteuse de Pays, vous fera visiter les 3 églises du la commune.

L’église de Goulard du 12e siècle restaurée en 1995.

L’église du centre bourg du 12e et 15e siècle, répertoriée aux monuments historiques, avec ses 97 marches du clocher et sa tour de guet pour admirer un panorama à 360°.

L’église de St Martin de Mourrens, petit bijou du 12e siècle, classée aux monuments historiques. .

Eglise Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 57 maletes@wanadoo.fr

English : Journées du Patrimoine Visites guidées Les trois églises de Sainte-Colombe-en-Brulhois

Les Amis du Patrimoine invite you to discover the treasures of Sainte-Colombe-en-Bruilhois during the European Heritage Days. Several tours of the three churches are scheduled for the occasion.

