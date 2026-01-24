Visites guidées de Sainte-Colombe-en-Brulhois et de Mourrens

Au bourg Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Les Amis du patrimoine vous proposent 4 visites de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et de Mourrens, commentées par Denise Maraval, raconteuse de pays.

Se munir de bonnes chaussures de marche. Départ devant l’église. Réservation conseillée.

Au bourg Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 57 maletes@wanadoo.fr

English : Visites guidées de Sainte-Colombe-en-Brulhois et de Mourrens

Les Amis du patrimoine offer 4 tours of Sainte-Colombe-en-Bruilhois and Mourrens, with commentary by Denise Maraval, local storyteller.

Bring good walking shoes. Departure in front of the church. Reservations recommended.

L’événement Visites guidées de Sainte-Colombe-en-Brulhois et de Mourrens Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Destination Agen