Visites guidées de Sainte-Colombe-en-Brulhois et de Mourrens Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Visites guidées de Sainte-Colombe-en-Brulhois et de Mourrens
Au bourg Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
Les Amis du patrimoine vous proposent 4 visites de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et de Mourrens, commentées par Denise Maraval, raconteuse de pays.
Se munir de bonnes chaussures de marche. Départ devant l’église. Réservation conseillée.
Au bourg Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 57 maletes@wanadoo.fr
English : Visites guidées de Sainte-Colombe-en-Brulhois et de Mourrens
Les Amis du patrimoine offer 4 tours of Sainte-Colombe-en-Bruilhois and Mourrens, with commentary by Denise Maraval, local storyteller.
Bring good walking shoes. Departure in front of the church. Reservations recommended.
