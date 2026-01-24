10 ème Fête des Lavandières de Sainte-Colombe-en-Brulhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois

10 ème Fête des Lavandières de Sainte-Colombe-en-Brulhois

Lavoir d’Au Rou Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le Lavoir d’Au Rou, constitué de trois bassins, accueillera la 10e édition de la Fête des Lavandières, organisée par les Amis du Patrimoine.

Les lavandières, vêtues de costumes d’époque, feront une démonstration de la lessive à l’ancienne et seront accompagnées par Janouille, célèbre guide-bouffon.

Lavoir d’Au Rou Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 57 maletes@wanadoo.fr

English : 10 ème Fête des Lavandières de Sainte-Colombe-en-Brulhois

The Lavoir d’Au Rou, with its three basins, will host the 10th edition of the Fête des Lavandières, organized by Les Amis du Patrimoine.

The washerwomen, dressed in period costumes, will demonstrate old-fashioned washing, accompanied by Janouille, the famous buffoon-guide.

