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Visite commentée de l’église du Sacré-Coeur, Église du Sacré-Cœur, Clermont-Ferrand

dimanche 20 septembre 2026 · Église du Sacré-Cœur · Clermont-Ferrand

Visite commentée de l’église du Sacré-Coeur, Église du Sacré-Cœur, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église du Sacré-Cœur
Adresse
91 boulevard Lafayette 63000 Clermont-Ferrand
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme

Visite commentée de l’église du Sacré-Coeur Dimanche 20 septembre, 14h00 Église du Sacré-Cœur Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Elle fut édifiée en 1923-1924 pour répondre à l’attente des nombreux habitants, surtout ouvriers des usines Michelin, installés dans les quartiers sud de la ville. Construite dans un matériau blond imitant l’arkose, son architecture est d’inspiration romane. Cependant la façade principale, avec ses deux tours crénelées, sa rosace polylobée lui confère un charme byzantin.

Église du Sacré-Cœur 91 boulevard Lafayette 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 La Raye-Dieu Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Elle fut édifiée en 1923-1924 pour répondre à l’attente des nombreux habitants, surtout ouvriers des usines Michelin, installés dans les quartiers sud de la ville. Construite dans un matériau blond…

© Ville Clermont-Ferrand

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