Visite commentée de l’église du Sacré-Coeur, Église du Sacré-Cœur, Clermont-Ferrand
dimanche 20 septembre 2026 · Église du Sacré-Cœur · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Visite commentée de l’église du Sacré-Coeur Dimanche 20 septembre, 14h00 Église du Sacré-Cœur Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Elle fut édifiée en 1923-1924 pour répondre à l’attente des nombreux habitants, surtout ouvriers des usines Michelin, installés dans les quartiers sud de la ville. Construite dans un matériau blond imitant l’arkose, son architecture est d’inspiration romane. Cependant la façade principale, avec ses deux tours crénelées, sa rosace polylobée lui confère un charme byzantin.
Église du Sacré-Cœur 91 boulevard Lafayette 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 La Raye-Dieu Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Elle fut édifiée en 1923-1924 pour répondre à l’attente des nombreux habitants, surtout ouvriers des usines Michelin, installés dans les quartiers sud de la ville. Construite dans un matériau blond…
© Ville Clermont-Ferrand
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