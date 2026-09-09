Visite commentée de l’église du Sacré-Cœur et ses vitraux de 14-18, Église du Sacré-Coeur, Cognac

Informations pratiques

Visite commentée de l’église du Sacré-Cœur et ses vitraux de 14-18 Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Église du Sacré-Coeur Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« L’église du Sacré-Cœur et ses vitraux de 14-18 »

Au fil de cette visite guidée, découvrez l’histoire de l’église du Sacré-Cœur, depuis sa construction jusqu’à ses vitraux consacrés à la Première Guerre mondiale, sans oublier les traces laissées par la tempête de 1999.

Un siècle d’histoire à découvrir ou à redécouvrir, avec un accès exceptionnel à des espaces habituellement fermés au public.

Église du Sacré-Coeur Rue de Bellefonds, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

« L’église du Sacré-Cœur et ses vitraux de 14-18 »

©Ville de Cognac