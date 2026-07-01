Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Goulard, Église Notre-Dame-De-Goulard, Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Goulard Vendredi 18 septembre, 14h00 Église Notre-Dame-De-Goulard Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Venez visiter la troisième église de la commune en compagnie d’une raconteuse de pays.

Datant du XIIe siècle, cette jolie petite église, restaurée en 1995, est située dans la plaine de la Garonne, près du canal latéral. Ce hameau chargé d’histoire conserve des pièces archéologiques des Ier et IIe siècles avant J.-C.

Denise Maraval, raconteuse de pays, vous guidera tout au long de la visite.

Vous pourrez également observer des éléments des IIe et IIIe siècles après J.-C., tels que des tesselles de mosaïque, des poteries ou encore des tegulae.

Église Notre-Dame-De-Goulard 594 Rue du Hameau de Goulard, 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 71 28 00 57 Notre-Dame-De-Goulard (XIIe siècle) a appartenu aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et au seigneur d’Espiens, Bertrand II de Goulard. Elle trône paisiblement dans le charmant petit hameau de Goulard. Parking.

**Venez visiter la 3e église de la commune en compagnie d’une raconteuse du pays !**Datant du XIIe siècle, cette jolie petite église, restaurée en 1995, est située dans la plaine de la Garonne et…

©Denise Maraval