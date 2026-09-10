Visite commentée de l’église Saint-Jacques, Église Saint-Jacques, Tartas

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Jacques Samedi 19 septembre, 16h00 Église Saint-Jacques Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Accompagné de Christian LACROUTS, historien local, découvrez un chef-d’œuvre du style néogothique dans les Landes. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, explorez l’église Saint-Jacques de Tartas, classée au titre des Monuments historiques pour l’exceptionnelle harmonie de son architecture et de ses décors.

Église Saint-Jacques 16 Pl. Saint-Martin, 40400 Tartas, France Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558734106 http://www.tartas.fr/ L’église, un des meilleurs exemples régionaux de l’art religieux du XIXe siècle, présente, tant du point de vue de l’architecture que du décor intérieur et du mobilier, un ensemble d’une homogénéité rarement atteinte. En 1842, décision de reconstruire une église paroissiale dans la ville haute. En 1846, choix d’un projet dans le style néo-gothique de l’architecte Hippolyte Durand. La construction s’échelonne de 1849 à 1854, accompagnée de la réalisation d’un grand décor mural dû au peintre montois Louis-Anselme Longa et d’une importante commande de mobilier à l’atelier bordelais Bernard Jabouin. Vitraux commandés au verrier bordelais Joseph Villiet. En 1990-1991, plusieurs scènes disparues de la chapelle de la Vierge ont été recréées.

Accompagné Christian LACROUTS, un historien local, découvrez un chef-d’œuvre du style néo-gothique dans les Landes ! À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, explorez à votre rythme…

©OTPT