Visite commentée de l’église Saint-Martin, Eglise Saint Martin, L’Isle-sur-Serein

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint Martin Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Martin de L’Isle-sur-Serein lors d’une visite commentée par l’association Les Amis du Patrimoine Islien (API).

Église Saint Martin 89440 L’Isle sur Serein L’Isle-sur-Serein 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Martin de L’Isle-sur-Serein lors d’une visite commentée par l’association Les Amis du Patrimoine Islien (API).

© Patrimoine Islien