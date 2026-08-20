Visite commentée de l’église Saint-Martin, Eglise Saint Martin, L’Isle-sur-Serein
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint Martin · L'Isle-sur-Serein
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint Martin Yonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Martin de L’Isle-sur-Serein lors d’une visite commentée par l’association Les Amis du Patrimoine Islien (API).
Église Saint Martin 89440 L’Isle sur Serein L’Isle-sur-Serein 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Martin de L’Isle-sur-Serein lors d’une visite commentée par l’association Les Amis du Patrimoine Islien (API).
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