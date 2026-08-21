Visite guidée du village de L’Isle-sur-Serein, Village de L’Isle-sur-Serein, L’Isle-sur-Serein

Informations pratiques

Visite guidée du village de L’Isle-sur-Serein 19 et 20 septembre Village de L’Isle-sur-Serein Yonne

Accès libre | Départ sur le parking de la place Saint-Georges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le village de L’Isle-sur-Serein lors d’une visite guidée proposée par l’association Les Amis du Patrimoine Islien (API).

Village de L’Isle-sur-Serein 89440 L’Isle-sur-Serein L’Isle-sur-Serein 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Bordé par la rivière Serein, le village est riche en traces historiques, et animé par de nombreux commerces. parking place Saint-Georges.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le village de L’Isle-sur-Serein lors d’une visite guidée proposée par l’association Les Amis du Patrimoine Islien (API).

©L’Association API