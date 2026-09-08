Visite commentée de l’église St-Germain, Église Saint Germain, Condé-sur-Vesgre

Informations pratiques

Visite commentée de l’église St-Germain 19 et 20 septembre Église Saint Germain Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées commentées de l’ église, présentation des travaux à venir sur la cloche et le clocher.

Église Saint Germain 30 Rue de la Vesgre 78113 Condé-sur-Vesgre Condé-sur-Vesgre 78113 Yvelines Île-de-France 0134870430 Eglise Saint Germain de Condé sur Vesgre

Voûte, boiseries, mobilier, statuaires, vitraux classés à découvrir. parkings à proximité, accueil personnes à mobilité réduite facilité

Visite commentée

©Office de Tourisme du Pays Houdanais