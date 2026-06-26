Visite commentée de l’Eglise St Sulpice et de la Miellerie L’Abeille Langyssoise Langy
Visite commentée de l’Eglise St Sulpice et de la Miellerie L’Abeille Langyssoise Langy mercredi 19 août 2026.
Langy
Visite commentée de l’Eglise St Sulpice et de la Miellerie L’Abeille Langyssoise
Le Bourg Langy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Visites commentées de l’Eglise St Sulpice et de la miellerie l’Abeille Langyssoise , organisée par l’Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
.
Le Bourg Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
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English :
Guided tours of St. Sulpice Church and the L’Abeille Langyssoise honey farm, organized by the Entr’Allier Besbre et Loire Tourist Office
L’événement Visite commentée de l’Eglise St Sulpice et de la Miellerie L’Abeille Langyssoise Langy a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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