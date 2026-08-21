Visite commentée de l’Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône, Espace des Arts, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite commentée de l’Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône Samedi 19 septembre, 10h00 Espace des Arts Saône-et-Loire

Réservation auprès de l’Espace des Arts au 03 85 42 52 12 ou billetterie@espace-des-arts.com à compter du 1er septembre. Les départs de visites sont prévus à 10h, 10h30, 12h, 13h, 14h30 et 15h (durée : 1h20).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:20:00+02:00

De la construction du bâtiment en 1971 par l’architecte Daniel Petit à sa récente rénovation, la visite de l’Espace des Arts permet une approche historique, architecturale et s’attache surtout à faire découvrir les lieux incontournables et backstage : des loges à l’atelier couture, en passant par les espaces scéniques et le salon panoramique au sommet du bâtiment. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’Espace des Arts sous toutes ses facettes. En prime cette année, vous pourrez admirer la mosaïque du patio, œuvre de l’atelier de l’Œuf, restaurée en 2023-2024 et réinstallée sur son site originel.

Les départs de visites sont prévus à 10h, 10h30, 12h, 13h, 14h30 et 15h (durée : 1h20).

Espace des Arts 5 bis avenue Nicéphore Niepce, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385425212 http://www.espace-des-arts.com [{« type »: « email », « value »: « billetterie@espace-des-arts.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 85 42 52 12 »}] Cette maison de la Culture se caractérise par l’originalité de son programme à la fois culturel et sportif. Ce programme, complexe, s’organise autour d’un patio : hall d’accueil, salles d’exposition et de spectacles, salles de conférences et activités culturelles couplés à un complexe sportif. Bus : Ligne 5 – arrêt Niepce Espace des Arts, et ligne 2 – arrêt Conservatoire. Parkings Q-Park à moins de 5 minutes à pied.

De la construction du bâtiment en 1971 par l’architecte Daniel Petit à sa récente rénovation, la visite de l’Espace des Arts permet une approche historique, architecturale et s’attache surtout à les …

© Julien Piffaut – ville de Chalon-sur-Saône