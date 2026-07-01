Visite commentée de l’espace muséal d’archéologie et d’histoire, Espace muséal d’archéologie et d’histoire, Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Informations pratiques

Visite commentée de l’espace muséal d’archéologie et d’histoire 18 – 20 septembre Espace muséal d’archéologie et d’histoire Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite d’un musée archéologique, de la Préhistoire aux années 1950

Venez découvrir cet espace muséal, premier musée de la commune et des environs, inauguré le 17 juin 2022, en compagnie d’une raconteuse de pays.

Le parcours présente des pièces archéologiques allant de la Préhistoire aux années 1950, toutes issues du territoire communal : dents d’ours et de ruminants de l’époque interglaciaire, bois fossilisés, huîtres, poteries, pieds d’amphores des IIe et IIIe siècles, pesons, tegulae, tesselles de mosaïque ou encore fragments de vitraux du XVIIe siècle.

Le musée conserve également des canalisations de lavoirs datant de 1852, des monnaies allant de l’époque romaine aux années 1900, ainsi que des ustensiles, outils et vêtements ayant appartenu aux anciens habitants de la commune.

Une visite pour remonter le temps et découvrir l’histoire locale à travers les objets du quotidien comme les vestiges archéologiques.

Espace muséal d’archéologie et d’histoire Rue des Remparts, 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 71 28 00 57 L’association Les Amis du patrimoine, vous propose des trésors de tous temps, que vous pourrez observer dans les locaux de l’ancien château de la commune. Cet espace muséal est composé de cinq vitrines où l’on peut découvrir des pièces de la préhistoire, des silex, bronzes, tesselles, poteries, pièces de monnaie, fragments de vitraux, ustensiles et outils, sans oublier les vêtements de coton blanc utilisés par les anciens jusqu’au XIXe siècle. Parking gratuit à la salle polyvalente.

Visite d’un musée archéologique, de la Préhistoire jusqu’aux années 1950

©