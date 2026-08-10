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AGENDA · Noyant-Villages

Visite commentée de l’exposition au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages

dimanche 1 novembre 2026 · Parçay-les-Pins · Noyant-Villages

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parçay-les-Pins
Adresse
Musée Jules Desbois
Ville
49490 Noyant-Villages
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Noyant-Villages

Visite commentée de l’exposition au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 15:00:00
fin : 2026-11-01 16:30:00

Date(s) :
2026-11-01

Visite commentée de l’exposition au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins
Visite commentée de l’exposition Orphée par Florian Stalder et Marie Gouret
Pour la dernière journée d’ouverture du musée, assistez au rendu final de l’œuvre Orphée, restaurée durant toute la saison par Marie Gouret. Une occasion unique pour parler du métier de restaurateur et de cette œuvre exceptionnelle désormais intégrée au parcours permanent du musée.   .

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19  info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

Guided tour of the exhibition at the Jules Desbois Museum in Paray-les-Pins

L’événement Visite commentée de l’exposition au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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