Visite commentée de l’exposition au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages

Informations pratiques

Noyant-Villages

Visite commentée de l’exposition au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 15:00:00

fin : 2026-11-01 16:30:00

Date(s) :

2026-11-01

Visite commentée de l’exposition au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins

Visite commentée de l’exposition Orphée par Florian Stalder et Marie Gouret

Pour la dernière journée d’ouverture du musée, assistez au rendu final de l’œuvre Orphée, restaurée durant toute la saison par Marie Gouret. Une occasion unique pour parler du métier de restaurateur et de cette œuvre exceptionnelle désormais intégrée au parcours permanent du musée. .

Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 71 00 19 info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

Guided tour of the exhibition at the Jules Desbois Museum in Paray-les-Pins

L’événement Visite commentée de l’exposition au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de l’Anjou Vert