Visite commentée de l’exposition CIEL, RUISSEAU, RACINES La Plomberie Épinal
Visite commentée de l’exposition CIEL, RUISSEAU, RACINES La Plomberie Épinal dimanche 26 avril 2026.
Épinal
Visite commentée de l’exposition CIEL, RUISSEAU, RACINES
La Plomberie 46B rue saint michel Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Visite commentée de l’exposition CIEL, RUISSEAU, RACINES.
Jeanne-Marie, médiatrice à La Lune en Parachute, vous accompagne pour une déambulation dans l’exposition CIEL, RUISSEAU, RACINES. Vous plongerez dans l’univers des six artistes invités: Guillaume Barborini, Delphine Gatinois, Claire Hannicq, Evelise Millet, Laurent Odelain et Clément Richem.
Ce projet polyphonique est le fruit d’un compagnonnage de longue date, où les parcours individuels s’entrelacent naturellement autour d’une exploration sensible du paysage. Entre récits fragmentaires et résonances communes, l’image y devient le point de rencontre essentiel entre le territoire et la mémoire.Tout public
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La Plomberie 46B rue saint michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 35 04 64
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English :
Guided tour of the CIEL, RUISSEAU, RACINES exhibition.
Jeanne-Marie, mediator at La Lune en Parachute, accompanies you on a stroll through the CIEL, RUISSEAU, RACINES exhibition. You’ll plunge into the world of six guest artists: Guillaume Barborini, Delphine Gatinois, Claire Hannicq, Evelise Millet, Laurent Odelain and Clément Richem.
This polyphonic project is the fruit of a long-standing collaboration, in which individual paths naturally intertwine around a sensitive exploration of the landscape. Between fragmentary narratives and shared resonances, the image becomes the essential meeting point between territory and memory.
L’événement Visite commentée de l’exposition CIEL, RUISSEAU, RACINES Épinal a été mis à jour le 2026-04-20 par OT EPINAL ET SA REGION
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