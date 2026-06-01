Visite commentée de l’exposition « Icônes d’Albanie, trésor du musée national d’Art médiéval de Korça », Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry

Visite commentée de l’exposition « Icônes d’Albanie, trésor du musée national d’Art médiéval de Korça » Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

Réservation obligatoire en ligne dès le 4 septembre à 12h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le musée des Beaux-Arts de Chambéry accueille une sélection d’une cinquantaine de peinture de l’exceptionnelle collection d’icônes albanaises du musée national d’Art médiéval de Korça.

Fruit d’une coopération internationale, cette exposition événement est l’occasion pour le public français de découvrir la grande qualité de ces icônes peintes, rescapées des destructions de la période d’athéisme institutionnel du régime communiste d’Enver Hoxha.

Le parcours de l’exposition témoigne de l’extraordinaire production d’art religieux de cette région orthodoxe des Balkans et de son évolution entre le XIVe et le XXe siècle et permet aux visiteurs de se familiariser avec la tradition de la peinture d’icônes et son iconographie.

Mais au-delà, l’exposition est également l’occasion de découvrir les traditions religieuses et l’histoire d’un pays, l’Albanie, qui candidate aujourd’hui pour intégrer l’Union européenne.

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/204-les-musees-de-la-ville-de-chambery.htm »}] Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

Le musée des Beaux-Arts de Chambéry accueille une sélection d’une cinquantaine de peinture de l’exceptionnelle collection d’icônes albanaises du musée national d’Art médiéval de Korça.

© Musée national d’Art médiéval de Korça. Graphisme : Savannah Lemonnier