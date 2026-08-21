Visite commentée de l’hôtel de ville de Bois-Colombes, Hôtel de ville de Bois-Colombes, Bois-Colombes

Informations pratiques

Visite commentée de l’hôtel de ville de Bois-Colombes Dimanche 20 septembre, 10h45, 14h00, 15h30, 17h00 Hôtel de ville de Bois-Colombes Hauts-de-Seine

Accès uniquement sur réservation et limité à 30 personnes par visite. Réservations ouvertes à partir du 7 septembre 2026. Durée de la visite : 1h15 env.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

La visite de l’hôtel de ville sera l’occasion de s’interroger sur la diversité architecturale du bâtiment, de découvrir les salles du Conseil municipal et des mariages, d’admirer les gravures de Salvador Dalí qui ornent l’escalier d’honneur ou encore d’accéder à des lieux habituellement fermés au public comme le campanile.

Hôtel de ville de Bois-Colombes 15 rue Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 0141198300 https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 01.41.19.83.48 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/actualites/ »}] Ancien quartier de Colombes, la ville de Bois-Colombes a été créée en 1896. D’une superficie de 192 hectares, la ville compte aujourd’hui 29 376 habitants. Bois-Colombes est une ville résidentielle comprenant un quartier d’affaires installé dans la partie sud du territoire. Tout au long de sa jeune existence, Bois-Colombes connaît plusieurs mutations et évènements marquant la ville et ses habitants. A la fin du XIXe siècle, à l’image des autres communes de la banlieue parisienne, la ville, favorisée par la présence de cinq lignes de chemin de fer desservant la région parisienne et la Normandie ainsi que d’une gare de marchandises, profite de l’industrialisation (industries mécanique et cosmétique) principalement de la partie sud de son territoire pour se développer. Les deux guerres mondiales ralentissent néanmoins ce mouvement. Les trois bombardements américains en 1943 atteignent en effet des cibles industrielles mais aussi de nombreux pavillons et immeubles du quartier sud. Après l’expansion démographique et économique de l’entre-deux-guerres, la ville connaît, dès les années 1950, une deuxième phase d’expansion. La désindustrialisation amorcée au tournant des années 1980 stoppe un temps le développement de Bois-Colombes qui vit, depuis les années 2000, un renouveau grâce à l’arrivée d’entreprises du tertiaire et à des projets d’aménagement urbain d’ampleur initiés dans les trois quartiers de la ville. Transilien, ligne J (Gare de Bois-Colombes), ligne L (Bécon-les-Bruyères et Gare des Vallées). Bus 178 (La Paix ou Gare de Bois-Colombes) et 167 (Hôtel de ville de Bois-Colombes)

Visite commentée

La salle des mariages (Ville de Bois-Colombes – Studio des Bourguignons/Richard Loret)