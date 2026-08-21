Visite commentée de l’installation Voices of fragment, Archives nationales de France, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite commentée de l’installation Voices of fragment 19 et 20 septembre Archives nationales de France Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Visite commentée de l’exposition Voices of Fragments

Voices of Fragments est une installation sonore immersive qui explore la mémoire d’un patrimoine judiciaire sensible lié aux archives audiovisuelles du procès V13 à travers les notions d’empathie et de regard face à des archives de justice. L’œuvre prend la forme d’une composition sonore interactive et spatialisée, dont l’organisation dans l’espace se reconfigure selon les déplacements du public. Sa narration se construit à partir d’extraits d’entretiens avec les archivistes. Une table d’archives numérisée en 3D constitue le cœur visuel et sensoriel du dispositif.

Visites commentées les samedi et dimanche à 16 h 45

Archives nationales de France 59 Rue Guynemer (Pierrefitte-sur-Seine), 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France 0175472000 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/infos-pratiques/salle-de-lecture-de-pierrefitte-sur-seine [{« type »: « link », « value »: « http://exploreparis.com »}] Inauguré en 2013 par le président de la République, le site de Pierrefitte-sur-Seine est le plus grand centre d’archives en Europe. Il est érigé au cœur du département de la Seine-Saint-Denis, à proximité de l’université Paris 8.

Ce projet ambitieux illustre la volonté de l’État d’inscrire un nouveau site dans le développement du Grand Paris, en privilégiant accessibilité et démocratisation culturelle.

Sa capacité de conservation est de plus de 350 km linéaires d’archives qui seront tous occupés d’ici 2027. Un projet d’extension est en cours pour agrandir les magasins de conservation. Métro : Saint-Denis Université (ligne 13). Tramway: ligne T5, station Guynemer-stade Auguste Delaune. Bus : lignes 168, 253, 255, 256, 268, 353 et 356, station Saint-Denis Université. Parking Q-Park Saint-Denis Université – rue Toussaint-Louverture, 93200 Saint-Denis.

Visite commentée de l’exposition « Voices of Fragments »

© Archives nationales