Visite commentée de Petit Bijou et du village, Château Bijou, Labastide-Villefranche
dimanche 20 septembre 2026 · Château Bijou · Labastide-Villefranche
Informations pratiques
Visite commentée de Petit Bijou et du village Dimanche 20 septembre, 10h00 Château Bijou Pyrénées-Atlantiques
Participation libre. Visite commentée sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
10h et 15h : visites commentées de « Petit Bijou », les anciennes serres du château Bijou, ainsi que du village de Labastide-Villefranche. Les visites seront suivies d’une exposition de photographies.
Rendez-vous devant Petit Bijou. Visite sur réservation.
Une exposition de voitures anciennes sera également proposée dans le parc de Petit Bijou.
Petite restauration sur place avec food truck et buvette.
Participation libre.
Château Bijou 77 D936, 64270 Labastide-Villefranche Labastide-Villefranche 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 82 03 37 »}]
10h et 15h : Visites commentées de « Petit Bijou » les anciennes serres du château Bijou et du village de Labastide Villefranche suivies d’une exposition photos.
© Office de tourisme Béarn des gaves
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