Visite commentée de Pouvoirs sauvages, rencontre avec Thierry Chevrier, Château de Bouthéon, Andrézieux-Bouthéon

Informations pratiques

Visite commentée de Pouvoirs sauvages, rencontre avec Thierry Chevrier Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de Bouthéon Loire

Rendez-vous sous la halle du parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dernier jour de l’exposition Pouvoirs sauvages, sous la halle du parc. Thierry Chevrier, biologiste, forestier et photographe, commente lui-même ses images et raconte l’affût, l’attente, la rencontre.

Comment photographie-t-on un animal dont tout le comportement consiste à ne pas être vu ? La visite se prolonge par un échange avec le public et une séance de dédicaces de l’ouvrage paru aux éditions De Borée.

L’exposition est visible en accès libre dans la halle du parc, le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, de 13h30 à 17h30.

Château de Bouthéon 4, rue Mathieu de Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 55 78 00 http://www.chateau-boutheon.com http://www.facebook.com/ChateaudeBoutheon;http://twitter.com/ChateauBoutheon;http://instagram.com/chateau_boutheon Ancienne résidence des Bourbon (XVe et XVIe siècles) et des Gadagne (du XVIe au XVIIIe siècle), remaniée au XIXe siècle, le Château de Bouthéon est désormais un lieu ouvert au public. Plusieurs parcours de visite ont été pensés pour satisfaire la curiosité de chacun, des petits comme des grands. Bien plus qu’un site historique, le Château de Bouthéon vous propose de découvrir son centre d’interprétation sur le Forez, ses aquariums sur le fleuve Loire, son espace d’expositions temporaires ainsi que son parc animalier et botanique de 12 hectares. Pour aller au Domaine du Château de Bouthéon, entrez dans « Andrézieux-Bouthéon » puis suivez les panneaux « Bouthéon » puis les panneaux « Château de Bouthéon ». Parking gratuit.

Dernier jour de l’exposition **Pouvoirs sauvages,** sous la halle du parc. Thierry Chevrier, biologiste, forestier et photographe, commente lui-même ses images et raconte l’affût, l’attente, la un à…

©Amandine ANDRE