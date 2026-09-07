Visite commentée : découvrez le musée de costumes anciens, Musée de costumes anciens, Tonnay-Charente

Informations pratiques

Visite commentée : découvrez le musée de costumes anciens 19 et 20 septembre Musée de costumes anciens Charente-Maritime

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Trésors d’hier au musée des Échardrits

Le musée des Échardrits vous invite à plonger dans un univers délicat et raffiné à travers une collection de poupées anciennes, accompagnées de costumes traditionnels, coiffes et dentelles issus de notre belle région.

Chaque pièce raconte une histoire : celle d’un savoir-faire artisanal, de traditions locales et d’un art de vivre préservé.

Tél. 05 46 88 45 25

Email : echardrits@laposte.net

Musée de costumes anciens 3 Avenue Général de Gaulle, 17430 Tonnay-Charente Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:echardrits@laposte.net »}]

Trésors d’hier au musée des Échardrits

© Les Échardrits