Visite commentée : découvrez le musée de costumes anciens, Musée de costumes anciens, Tonnay-Charente
samedi 19 septembre 2026 · Musée de costumes anciens · Tonnay-Charente
Informations pratiques
Visite commentée : découvrez le musée de costumes anciens 19 et 20 septembre Musée de costumes anciens Charente-Maritime
Entrée gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Trésors d’hier au musée des Échardrits
Le musée des Échardrits vous invite à plonger dans un univers délicat et raffiné à travers une collection de poupées anciennes, accompagnées de costumes traditionnels, coiffes et dentelles issus de notre belle région.
Chaque pièce raconte une histoire : celle d’un savoir-faire artisanal, de traditions locales et d’un art de vivre préservé.
Tél. 05 46 88 45 25
Email : echardrits@laposte.net
Musée de costumes anciens 3 Avenue Général de Gaulle, 17430 Tonnay-Charente Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:echardrits@laposte.net »}]
Trésors d’hier au musée des Échardrits
© Les Échardrits
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