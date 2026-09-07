Visite commentée : la Mona, une plongée au temps des Mérovingiens, Club nautique, Tonnay-Charente

Informations pratiques

Visite commentée : la Mona, une plongée au temps des Mérovingiens Samedi 19 septembre, 10h00 Club nautique Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir La Mona, une barque mérovingienne présentée au Club nautique par la troupe de reconstitution historique La Caravane du Ponant.

Cette présentation vivante et accessible à tous vous permettra d’en apprendre davantage sur la navigation et la vie quotidienne à l’époque mérovingienne.

Club nautique Quai des Capucins, 17430 Tonnay-Charente Tonnay-Charente 17430 Vieille Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Venez découvrir La Mona, une barque mérovingienne présentée par la troupe de reconstitution historique La Caravane du Ponant au Club nautique. Une belle occasion d’en apprendre davantage sur la et la…

© Ville de Tonnay-Charente