Visite commentée : découvrez les coulisses du théâtre Le Liburnia, Le Liburnia, Libourne

Informations pratiques

Visite commentée : découvrez les coulisses du théâtre Le Liburnia Samedi 19 septembre, 17h00 Le Liburnia Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Poussez les portes du Liburnia et partez à la découverte de ce lieu emblématique de la vie culturelle libournaise, des coulisses du théâtre aux temps forts de la saison 2026-2027.

Deux expositions seront présentées dans le hall : « Architectures aquarellées », de Natacha Jolivet, et « Histoire du Liburnia ».

Un atelier créatif sera également proposé aux petits comme aux grands.

Le Liburnia 14 Rue Donnet, 33500 Libourne, France Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557741314 http://www.theatreleliburnia.fr [{« type »: « email », « value »: « liburnia@libourne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.57.74.13.14 »}] La salle « Jeanne d’Arc » fût construite derrière l’église Saint Ferdinand grâce à la générosité de la Comtesse de Kermartin. Ce nom lui vint du premier spectacle qui y fut donné le 23 juin 1910. Un temps cinéma dans les années 40, cette salle devient municipale vers 1967 et accueille des artistes mythiques de la scène française et rock au début des années 80, puis se succèdent des grands noms du théâtre.

Rénovée en 2006, elle fait aujourd’hui la part belle à la création à travers un programme mêlant théâtre, danse, magie, poésie et impliquant les arts de la rue, liant également son programme et ses résidences d’artistes au festival des arts de rue Fest’arts.

Poussez les portes du Liburnia et partez à la découverte de ce lieu emblématique de la vie culturelle libournaise, des coulisses du théâtre aux temps forts de la saison 2026-2027.

©Aurélien Marquot