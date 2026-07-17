Visite commentée des collections, Musée Paul Bemondo, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visite commentée des collections Samedi 19 septembre, 14h30 Musée Paul Bemondo Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Au sein du château Buchillot, découvrez l’ensemble exceptionnel de sculptures, médailles et dessins de celui qui fut le dernier des grands sculpteurs classiques français.

Musée Paul Bemondo 14, rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 46 42 http://wwwboulognebillancourt.com https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt;https://twitter.com/Ville_BoulogneB Aménagé dans le prestigieux château Buchillot, ce musée invite à découvrir un ensemble exceptionnel de sculptures, dessins et médailles créés par celui qui est l’un des derniers grands sculpteurs classiques du XXe siècle. Métro -10 Boulogne-Jean-Jaurès. Bus 123 Église Notre-Dame

Visite commentée des collections

©Ville de Boulogne-Billancourt