Visite commentée des collections, Musée Paul Bemondo, Boulogne-Billancourt
samedi 19 septembre 2026 · Musée Paul Bemondo · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Visite commentée des collections Samedi 19 septembre, 14h30 Musée Paul Bemondo Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Au sein du château Buchillot, découvrez l’ensemble exceptionnel de sculptures, médailles et dessins de celui qui fut le dernier des grands sculpteurs classiques français.
Musée Paul Bemondo 14, rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 46 42 http://wwwboulognebillancourt.com https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt;https://twitter.com/Ville_BoulogneB Aménagé dans le prestigieux château Buchillot, ce musée invite à découvrir un ensemble exceptionnel de sculptures, dessins et médailles créés par celui qui est l’un des derniers grands sculpteurs classiques du XXe siècle. Métro -10 Boulogne-Jean-Jaurès. Bus 123 Église Notre-Dame
Visite commentée des collections
©Ville de Boulogne-Billancourt
À voir aussi à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine)
- Atelier d’éveil corporel et artistique « Bébé modèle » (2-3 ans), Musée Paul Bemondo, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026
- Un nouvel écrin pour l’Art déco, Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026
- Médiations flash, Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026
- Rencontre autour de l’œuvre de Chloé Quenum La Folie de l’île Seguin, Pavillon des projets, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026
- Visitez avec un jardinier, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026